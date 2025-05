Prima pagina Il Mattino: "Ansia per Lobotka: distorsione, si scalda Gilmour"

Nell'edizione di oggi Il Mattino dedica spazio al Napoli in vista della sfida di domenica contro il Genoa: "Ansia per Lobotka: distorsione, si scalda Gilmour". In taglio alto l'inserto per il sogno scudetto con i tifosi del Napoli in arrivo in città da tutta Italia: "Strade azzurre". Di seguito la prima pagina integrale.