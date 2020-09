Ancora Lozano! 'Il Genoa perde un altro pallone sanguinoso sulla trequarti. Mertens vede il taglio di Lozano e lo premia, in area a tu per tu col portiere è freddo e la mette all'angolino! Dopo la rete Gattuso richiama il messicano in panchina, inserendo Politano. Dentro anche Lobotka al posto di Mertens.