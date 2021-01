Dormita a destra, Gattuso è una furia: Dimarco fa 1-1

Arriva il pari del Verona al 33' con Federico Dimarco. Dimarco inizia e finisce l'azione. Imbucata per Kalinic, che poi apre a destra su Faraoni. Cross morbido per Dimarco, lasciato solo in area. L'ex Inter spinge in fondo al sacco da due passi! Gattuso si è arrabbiato molto per la dormita difensiva che portato al gol del difensore dell'Hellas.