"E' fuso e ormai mi fa solo pena", stangata per Raiola: condannato per le frasi su Sacchi

Il Resto del Carlino evidenzia come Mino Raiola sia stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Arrigo Sacchi attraverso un decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna. L'atto prevede tre mesi di reclusione convertiti in una multa da 6.750 euro con sospensione e non menzione nel certificato penale. Sacchi aveva criticato la Nazionale e Mario Balotelli e il procuratore del giocatore, Raiola appunto, aveva risposto: "Le parole di Sacchi su Balotelli confermano quello che tutti pensano ma che non hanno il coraggio di dire: è fuso e ormai mi fa solo pena". La querela presentata per Sacchi dagli avvocati Ermanno e Claudio Cicognani, si era innescata all'indomani della partita quando l'ex allenatore, intervistato da Radio Deejay, aveva dato una opinione sia sui giovani nazionali che sul continuo tentativo di recupero di Balotelli. Il Gip ravennate Janos Barlotti, come chiesto dal Pm Monica Gargiulo, ha ritenuto diffamatorie le dichiarazioni di Raiola, con l'aggravante dell'uso del mezzo, internet appunto.