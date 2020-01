Arriva il momento dell'esordio per il nuovo acquisto Diego Demme. Il numero 4, prelevato dal Lipsia per 12 milioni di euro, entra in campo al minuto 65' prendendo il posto di un Fabiàn ancora in difficoltà nel ruolo di regista. Per Demme è il coronamento di un sogno, considerato che ha voluto fortemente il trasferimento al Napoli.