Ecco la 11 scelta da Lozano...

E' il giorno di Hirving Lozano, il nuovo top player azzurro è stato presentato oggi a Castelvolturno svelando il suo numero di maglia, il numero 11 che è stato ceduto da Ounas ormai in partenza verso altri lidi. Subito sono saltate qgli occhi le particolarità della maglia di quest'anno, il colletto a bottoni, la fantasia camouflage pixelata in azzurro, gli inserti bianchi sulle spalle ed i vari tessuti tecnici utilizzati per la sua realizzazione. La nuova linea gara del Napoli prodotta dalla Kappa comprende però anche tanti altri articoli dedicati ai tifosi, kit per bambini, maglie replica e pantaloncini, personalizzabili come quelli indossati dai campioni azzurri. Naviga il link in fondo per scoprire la collezione.

