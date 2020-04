Emergenza Coronavirus: l'Argentina proroga le misure restrittive

Il Coronavirus continua ad essere un'emergenza mondiale. Anche in Sudamerica si combatte con il COVID-19, in particolar il Presidente della Repubblica argentina Alberto Fernandez ha voluto prorogare le misure restrittive già in vigore fino al 10 maggio per combattere nel miglior modo possibile la pandemia

In Argentina il lockdown è stato prorogato. Come annunciato ieri sera dal presidente della Repubblica Alberto Fernandez, le misure restrittive attualmente