Esordio in serie A di Diego Demme. Arriva il momento del nuovo acquisto prelevato dal Lipsia al minuto : Gattuso lo manda in campo e richiama in panchina Allan. Il nuovo entrato prende la posizione di vertice basso, con Fabiàn che prende invece il posto del brasiliano. Al momento del cambio Allan prende direttamente il tunnel degli spogliatoi.