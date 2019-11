Euro 2020, i risultati al 45': avanti il Portogallo di Mario Rui, solo pari Albania

Millesima partita da ricordare per l'Inghilterra e per il capitano, Harry Kane: i Three Lions sono avanti 5-0 contro il Montenegro.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Millesima partita da ricordare per l'Inghilterra e per il capitano, Harry Kane: i Three Lions sono avanti 5-0 contro il Montenegro grazie anche alla tripletta dell'attaccante del Tottenham. Scatenato anche Cristiano Ronaldo, che firma una doppietta del 2-0 del Portogallo sulla Lituania. Serbia avanti sul Lussemburgo, pari nelle altre sfide. Questi i risultati parziali: Albania-Andorra 1-1: 6' Balaj (Al), 18' Martinez Francia-Moldavia 1-1: 9' Rata (M), 35' Varane Inghilterra-Montenegro 5-0: 11' Oxlade-Chamberlain, 19', 24' e 37' Kane, 30' Rashford Portogallo-Lituania 2-0: 7' (rig.) e 22' Ronaldo Rep. Ceca-Kosovo 0-0 Serbia-Lussemburgo 2-0: 11' e 43' Mitrovic