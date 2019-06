Euro U21, Fabiàn tra i migliori in campo. Le pagelle di Tmw: "Un fuoriclasse!"

C'è Fabiàn Ruiz tra i migliori in campo della sfida che ha visto la Spagna asfaltare la Francia in semifinale dell'Europeo U21. Di seguito le pagelle di Tuttomercatoweb:

Sivera 6,5 - Battuto su rigore, decisivo nell’evitare l’immediato raddoppio francese. Trasmette certezza al reparto arretrato.

Aguirregabiria 6,5 - Dalle sue parti non si passa. Meno propositivo di quanto potrebbe in fase di sganciamento, molto affidabile a parte un paio di leziosità che accomunano tutta la sua nazionale.

Vallejo 6,5 - Leader della difesa e del reparto, domina sull’attacco francese, mai davvero pericoloso.

Nunez 7 - Chiude con un giallo evitabile, ma è una diga che non lascia passare nessun avversario.

Firpo 6,5 - Parte male, col rigore concesso. E più in generale dietro balla. Davanti, in compenso, è una furia, a tratti incontenibile: se migliorasse nel difendere, potrebbe diventare un gran giocatore.

Fabian 7,5 - Lui fuoriclasse lo è già, e si vede, non soltanto dal punto di vista fisico. Al cuore di questa Spagna, prezioso sia in fase di non possesso che quando si tratta di ricamare. Suo l’assist per il 3-1 di Olmo. (Dall’85’ Merino s.v. -).

Roca 7,5 - L’uomo ovunque di De La Fuente. La Spagna non fa tre passaggi senza che lui tocchi la palla, segna il gol che vale il pareggio e dà il via alla festa dei suoi. Clausola risolutiva a 40 milioni: uno così è da prendere subito.

Olmo 6,5 - Segna un gol che non avrebbe potuto essere più semplice da fare, ma chiude la partita. Peperino difficile da prendere.

Ceballos 6 - Non la sua miglior partita. Schierato da trequartista, l’impressione è che possa fare meglio qualche metro più indietro. Alcuni tocchi sono delizia per gli occhi. (Dal 74’ Soler 6 - Entra a gara già finita, non ha grandi occasioni per mettersi in mostra).

Fornals 6,5 - Si vede solo a sprazzi, ma quando lo fa è un gran bel vedere. Suo l’assist per il definitivo 4-1.

Oyarzabal 7 - Non è un centravanti e si vede. Però nei momenti decisivi è lui a cambiare la partita: conquista e trasforma il rigore del 2-1, propizia l’azione del 3-1. (Dal 63’ Borja Mayoral 6,5 - A questa Spagna mancava solo qualcuno che finalizzasse davvero la mole di gioco prodotta. Entra e segna, non è un caso).