Everton, flop Benitez che rischia esonero: i Toffees sono quattordicesimi

Rafa Benitez a rischio esonero. Come riporta il Mirror, la panchina del tecnico spagnolo sarebbe in bilico dopo la sconfitta di mercoledì contro il Liverpool e il 14° posto in classifica con soli 15 punti. Nelle scorse ore, nonostante le belle parole spese dal massimo azionista del club nei confronti di Benitez, è stata convocata una riunione d'urgenza per riflettere su un possibile avvicendamento tecnico. Ore calde per l'ex Napoli e Inter, i Toffees possono cambiare allenatore.