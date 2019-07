Fabian Mvp, la figuraccia di Fedele arriva pure in Rai: “Lo chiamavano cammellone”

Quella definizione di “cammellone” non è stata dimenticata. Le critiche di Enrico Fedele a Fabian Ruiz vengono ricordate da tantissimi in queste ore dopo che Fabian si è laureato campione d’Europa under 21 con la sua Spagna ed è stato nominato miglior giocatore del torneo. Anche a livello nazionale quel nomignolo è stato ripreso. In sede di commento della vittoria dell’Europeo, il giornalista della Rai Stefano Bizzotto, sottolineando l’ottimo europeo del calciatore ha detto: “E lo chiamavano cammellone…”