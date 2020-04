Fase 2, il Premier Conte: "Con curva contagio favorevole pronti ad allentare le misure restrittive"

Il Premier Giuseppe Conte, dopo aver parlato a Lodi, è intervenuto ai microfoni della stampa anche nella sua visita a Piacenza, tra le città colpite dall'emergenza Coronavirus: "E' prematuro per ragionare e rimodulare. Ci auguriamo che iniziando questa Fase 2 la curva del contagio resterà sotto controllo. Se dovesse essere particolarmente favorevole la curva dei contagi rispetto al piano studiato, siamo pronti a rivedere le misure. Questo Governo non gode nel tenere una comunità in sofferenza. Saremo i primi ad allentare le misure restrittive in caso di condizioni favorevoli. Se le allentassimo ora, il contagio riprenderebbe e sarebbe un disastro per tutti. Stanno migliorando gli indici della curva epidemiologica, ma dobbiamo continuare a monitorare la situazione. Ci vorrà ancora tempo per uscire dall'emergenza. Bisogna procedere con gradualità".