Febbraio-Marzo mesi neri: solo l'Empoli è più in underperformance del Napoli

I mesi di febbraio e marzo sono stati piuttosto duri per il Napoli, che dopo un gennaio d'oro ha perso la testa della classifica finendo a meno tre punti dall'Inter. Solo otto punti collezionati in sette partite giocate dagli azzurri, che al netto di alcune prestazioni opache avrebbero però meritato di più. Infatti, solo l'Empoli risulta più in underperfomance della squadra di Conte nel periodo, che secondo le statistiche avrebbe dovuto collezionare 4,64 punti in più (dati Understat.com).

Febbraio-Marzo, squadre di Serie A in underperfomance:

1) Empoli: 1 punto fatto, 6,88 punti attesi

2) Napoli: punti fatti 8, punti attesi 12,64

3) Parma: 5 punti fatti, 9,31 punti attesi

4) Verona: 4 punti fatti, 7,07 punti attesi

5) Atalanta: 12 punti fatti, 14,96 punti attesi

6) Lecce: 5 punti fatti, 7,06 punti attesi

7) Monza: 2 punti fatti, 4,06 punti attesi

8) Genoa: 9 punti fatti, 10,96 punti attesi

9) Milan: 13 punti fatti, 13,78 punti attesi

10) Cagliari: 5 punti fatti, 5,78 punti attesi