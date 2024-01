FIFA The Best, assegnato il Puskas Award: premio per il miglior gol del 2023

Consegnato anche il FIFA Puskas Award durante il FIFA The Best. A essere premiato è Guilherme Madruga, centrocampista del Botafogo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consegnato anche il FIFA Puskas Award durante il FIFA The Best. A essere premiato è Guilherme Madruga, centrocampista del Botafogo, che ha realizzato una rete in rovesciata da fuori area nel campionato di Serie B brasiliana contro il Novorizontino.

Un gesto bellissimo, che ha regalato un premio a Madruga: "Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso, in questa traiettoria della mia vita e a Dio. Ero in prestito al Botafogo, poi sono riuscito a ottenere il mio obiettivo perché poi sono stato acquistato e mi è stato detto che giocherò nella Serie A brasiliana. Ringrazio la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno seguito da quando gioco, ovvero da quando ho 17 anni. Sognavo questo, ma non me lo aspettavo, il momento è diverso da quello che avevo pianificato, ma è molto meglio di ciò che pensavo".