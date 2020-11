FOTO - Anche il Real onora Maradona, al Di Stefano maglia gigante a centro campo

Cade ancora in casa il Real Madrid contro l'Alaves, nel match valido per l'undicesima giornata de La Liga. I Baschi si impongono per 2-1 grazie alle reti di Lucas Perez Martines al 5' e Joselu al 49', inutile per i madrileni la rete all'89' di Casemiro. Da segnalare che al Di Stefano di Madrid nel minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona è stata disposta a centrocampo una maglia gigante del fuoriclasse argentino, mentre un'altra col 10 è stata esposta sui sediolini della tribuna. Di seguito gli scatti postati sui social dal club madrileno.

Minuto de silencio en el Di Stéfano en memoria de Maradona.#RealMadrid pic.twitter.com/W1XqhYuplz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2020