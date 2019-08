FOTO - Entusiasmo a Firenze, Commisso tra i tifosi al botteghino

Entusiasmo Fiorentina. Che passa anche dalla voglia di instaurare un rapporto stretto con la tifoseria da parte della nuova proprietà. Rocco Commisso, neo proprietario gigliato, è stato infatti nei pressi dell'Artemio Franchi dove è andato in mezzo ai sostenitori per scattare foto e scambiare abbracci e saluti. Un nuovo approccio che Firenze sta accogliendo nel modo migliore.

