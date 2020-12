FOTO - Kiss Kiss - Stadio Maradona: nei distinti i sediolini comporranno la scritta Napoli

Stasera lo stadio Diego Armando Maradona cambierà aspetto nel settore distinti. Infatti al centro dei distinti superiori sono iniziati i lavori per avere la scritta Napoli, composta dai sediolini bianchi, che saranno collocati in una differente posizione. La radio ufficiale, KIss Kiss Napoli ha pubblicato sul proprio profilo Twitter l'immagine del settore con la scritta in costruzione.

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si presenta così. pic.twitter.com/jjNYBHU658 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) December 23, 2020