FOTO - Lady Albiol si commuove: "E' vero, a Napoli si piange due volte! Vi porterò nel cuore"

Raul Albiol lascia il Napoli e un pezzo di cuore in Italia. Alicia Roig, moglie del centrale spagnolo, ha così salutato la città: "Difficile dire addio a una città in cui i miei figli sono cresciuti, dove lasciamo tanti bei ricordi e tanti Buoni amici. Ora capisco cosa mi ha detto un amico quando è arrivato a Napoli, le sue parole erano queste: “Alicia, a Napoli si piange due volte, una volta quando si arriva e L’altra quando vai via” e così è stato. Grazie Napoli, grazie per questi 6 anni meravigliosi. Grazie alle sue persone che ci hanno fatto sentire a casa. Napolitani vi porterò sempre nel mio cuore. Grazie di tutto. Ci vedremo presto".