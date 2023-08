FOTO - Napoli-Lazio verso il pienone: Curve superiori terminate, diversi settori in esaurimento

Si preannuncia un grande colpo d'occhio al Maradona per il primo big-match della stagione contro la Lazio.

Si preannuncia un grande colpo d'occhio al Maradona per il primo big-match della stagione contro la Lazio. Ad oggi risultano già esaurite le Curve superiori e restano poche centinaia di biglietti per i Distinti superiori mentre più alta la disponibilità per le Curve inferiori e le Tribune ma nei prossimi giorni dovrebbero terminare anche questi settori. Di seguito la situazione attuale fornita da Ticketone