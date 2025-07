Fabbroni su Ndoye: "Sarà una trattativa lunga, il suo arrivo è legato ad una cessione"

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Mi sembra molto interessante la formula con cui arriverà Lucca (prestito a 9 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 26, ndr), visto che permette al Napoli di dilazionare tutti questi pagamenti. Ndoye 50 milioni? Il Napoli, così come altre squadre, non ha infatti chiuso a queste cifre.

Il Bologna si trova in una situazione difficile, visto che non può cedere facilmente un altro suo big. Ndoye sarà una lunghissima trattativa, forse anche per la seconda metà di Castel di Sangro. Altrimenti, il Napoli può virare su altri calciatori. Nel caso fosse così, visto che è stato accontentato in tutto, Conte se ne farà una ragione. L’arrivo di Ndoye è legato alla cessione di Victor Osimhen, i cui soldi saranno investiti dal Napoli per lo svizzero. Se non dovesse andare al Galatasaray, il nigeriano potrebbe diventare un obiettivo del Liverpool.

Nuovo stadio? La proposta di De Laurentiis è estremamente intelligente, visto che in quella zona ci sono tasse a zero per chi inserisce un insediamento produttivo e lo stadio è sicuramente uno di questi”.