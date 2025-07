Beukama-Lucca è questione di ore: ipotesi a sorpresa per le visite mediche

Corsa contro il tempo per l'arrivo a Napoli di Lucca e Beukema, i prossimi due colpi del club azzurro. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che c'è stato tanto lavoro da svolgere per il ds Manna, soprattutto per il centrale olandese, ma ora ci siamo e presto ci saranno le visite. A tal proposito, sulle visite ci sono due ipotesi.

"Il Napoli s’è messo di nuovo a programmare le visite mediche dopo aver opzionato e poi cancellato i due slot per la giornata di ieri. È il mercato del calcio, signore e signori: nessuna sorpresa. E così, senza la pretesa di anticipare storie che necessitano di una serie completa di passaggi complessi, il club ha lavorato su un piano più comodo, basato sull’idea di svolgere le visite di Lucca e Beukema domani a Villa Stuart, a Roma. Con una variabile: dirigenti e agenti hanno lavorato fino a tarda notte, e ciò vuol dire che se tutto andrà posto entro stamattina, i due calciatori potranno presentarsi in giornata in clinica. Difficile, certo, ma nel mercato nulla è impossibile".