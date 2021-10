FOTO - "Un derby non è tale se non c'è un rivale", lo striscione fuori all'Arechi

"Un derby non è tale se di fronte non c'è un rivale", questo lo striscione esposto dai tifosi della Salernitana all'esterno dello stadio Arechi in vista del derby di domani. Anche i supporters granata risentono dell'assenza dei tifosi napoletani e delle altre province campane. La Prefettura di Salerno ha infatti vietato la vendita dei biglietti ai non residenti della provincia di Salerno poiché la gara è stata ritenuta ad alto rischio.