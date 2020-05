Francia, il primo caso di Coronavirus a dicembre 2019? Sarebbe il paziente uno in Europa

Il primo caso di Coronavirus in Europa sarebbe datato 2019. A scriverlo è l'International Journal of Antimicrobial Agents, che ha pubblicato una storia - domenica - di un gruppo ospedaliero di Parigi Seine, a Saint Denis, nella periferia della città. "Il Covid-19 era già in Francia a fine dicembre 2019, un mese prima del primo caso ufficiale", datato poi 24 gennaio in due persone che sono state a Wuhan, in Cina. Se verificato vorrebbe dire che il virus stava già circolando in Europa molto prima di quanto visto in Francia o Italia. E, probabilmente, sarebbe il paziente uno conosciuto finora.