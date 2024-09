Georgina esagera: "Ronaldo? Potrebbe ritirarsi a 50 anni"

In occasione dell'uscita dei nuovi episodi della serie tv Netflix "I, Georgina", dedicata alla moglie di Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al-Nassr, sono emerse nuove curiosità sulla carriera dell'ex Real Madrid e Juventus.

"Quando Cris mi ha detto che avrebbe giocato per l'Al-Nassr, mi sono sentita molto sollevata, perché non vedevo l'ora di lasciare Manchester. Sapevo che ci aspettavano grandi cose ed eravamo tutti super motivati. Ero molto felice di trasferirmi in Arabia Saudita". Mentre sulla possibile fine della carriera del 39enne cinque volte vincitore del Pallone d'Oro: "È incredibile anche oggi vedere come il calcio lo motivi ancora come il giorno in cui l'ho conosciuto. Darà sempre tutto. Quando la gente mi chiede quando Cristiano si ritirerà, io dico che potrebbe ritirarsi a 50 anni", ha scherzato Georgina Rodriguez. Ma forse nemmeno troppo.