Governatore Veneto contro De Luca: "Non sta facendo un gran servizio alla sua regione"

Fanno ancora discutere le parole di De Luca su una possibile chiusura dei confini della Campania ai danni delle regioni del Nord in merito ad una possibile accelerata di un ritorno alla normalità. Il Governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto replicare a tale questione con delle parole molto dure nei confronti di De Luca: "Non credo che i veneti che sono soliti andare in vacanza in Campania siano contenti, penso che il presidente De Luca non stia facendo un gran servizio alla sua regione. Sarebbe bello confrontare i tamponi fatti nelle varie regioni e il rapporto con i contagi. Ricordo che noi abbiamo fatto il maggior numero di tamponi dopo la Corea del Sud”.