Guardiola-City al capolinea: dall'Inghilterra svelano: "Bayern e Juventus sullo spagnolo"

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La quarta stagione sulla panchina del Manchester City potrebbe essere anche l'ultima per Josep Guardiola, nonostante l'allenatore spagnolo abbia un contratto in scadenza nel 2021. Secondo il quotidiano britannico Mirror crescono le voci su una clausola rescissoria nell'accordo dell'inventore del tecnico che ha valorizzato il 'tiki-taka', come già avvenne al City per Pellegrini. Le voci sulla partenza di Guardiola - secondo il giornale - sono supportate da diverse informazioni arrivate negli ultimi mesi. Si farebbe riferimento al fatto che la famiglia del catalano non è felice di vivere a Manchester: sua moglie Cristina era tornata in Spagna con la figlia più piccola. C'è anche chi afferma che il Bayern Monaco avrebbe pensato a lui per la prossima stagione, anche se sembra improbabile che voglia tornare in Germania. Altre voci spingerebbero Guardiola sulla panchina della Juventus, al posto di Sarri.