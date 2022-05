Haaland al City, la reazione di Klopp: "Segnerà molti gol a porta vuota, gli piacerà"

La Premier League si prepara ad accogliere Erling Braut Haaland, tra la gioia dei tifosi del Manchester City e lo sconforto dei rival

La Premier League si prepara ad accogliere Erling Braut Haaland, tra la gioia dei tifosi del Manchester City e lo sconforto dei rivali. Jurgen Klopp ha commentato la notizia più importante di ieri nella conferenza stampa dopo la sfida contro l'Aston Villa: "Il City non è mai stato e non sarà mai una squadra che vince grazie a un solo giocatore. Hanno un modo specifico di giocare e penso che Erling segnerà molti gol sul secondo palo, dove dovrà solo mettere il piede. E gli piacerà. Si è infortunato più volte al Dortmund, ma quando è in forma è una vera bestia. Sfortunatamente, è un ottimo acquisto".