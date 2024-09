Henry non ci sta: "Si gioca troppo, ma come fanno i giocatori?"

L'ormai ex ct della Francia Under 21 e della Nazionale transalpina Olimpica, Thierry Henry, ha parlato del calendario Fifa e Uefa, a suo decisamente "fitto". "Ci sono troppi match: da ex giocatore non capisco come facciano questi ragazzi. Non si parla solo dell'aspetto fisico, ma anche di quello mentale e di cosa causa a un calciatore il fatto di dover rendere sempre, dimenticando i soldi e il risultato", ha detto l'ex attaccante di Juve, Arsenal, Barcellona e della Nazionale francese.