Higuain, ancora l'ex: "Ecco chi sono le zozze che a lui piacevano"

Manuela Ferrara, ex di Higuain, ha chiarito a Tiki Taka cosa intendeva quando ha rivelato che a Higuain piacevano le "zozze" per quell'attacco che ha fatto il giro del mondo. Per la modella, le zozze sono "quelle che vogliono solamente un approccio sessuale, fameliche di...Io sono una donna romantica". Poi ha aggiunto: "Non ero innamorata di Higuain, ma ero molto invaghita di lui".