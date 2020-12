"Ho incontrato Diego a 10 anni!", racconto da brividi del pres. Club Napoli Lussemburgo

Il Presidente del Club Napoli Lussemburgo Andrea Castaldo, provato dopo la scomparsa di Maradona (al quale il Club Napoli del Granducato ha dedicato una commemorazione con l’Associazione Argentinos en Luxemburgo), racconta di quando all’età di 10 anni (si proprio 10 come il numero di maglia di D10S) incontrò El Pibe de Oro.

"Era il 22 Maggio del 1989 é allo stadio Libero Liberati di Terni Diego Armando Maradona, tesserato del Napoli e Campione del Mondo in carica con la sua Nazionale (dopo Mexico ’86), insieme al portiere della Juventus e della Nazionale Italiana Stefano Tacconi organizzarono una partita di beneficenza. 130 milioni di Lire di incasso, da dividere fra l’Associazione Sportivi Disabili d’Italia (Uniti per la Vita) e l’Ospedale Pediatrico di Buenos Aires.

Fu una partita di beneficenza giocata in extremis, perché a scendere in campo doveva essere la Nazionale Italiana rappresentata però quel giorno solo da Stefano Tacconi, mentre tutti gli altri calciatori non ottennero il benestare dai propri Club che con varie scuse declinarono l’invito (tra cui la Sampdoria che non diede il via libera per Vialli e Mancini vittoriosi poi in finale nel Giugno successivo nella finale di Coppa Italia proprio contro il Napoli). E cosi, last minute, scese in campo la Ternana. Chi l’avrebbe mai detto, giocare contro la Selezione dell’Argentina di Carlos Biliardo che oltre Diego ed Hugo Maradona, vantava sul campo di gioco Troglio, Dezotti, Caniggia, Burruchaga, Pasculli, etc…

Mio padre (Gaetano), in quell’anno Allenatore in seconda della Ternana (che militava nel campionato di Serice C2-C1) insieme a Claudio Tobia vinsero, il mese dopo la partita di Diego a Terni, lo spareggio a Cesena contro il Chieti vinto per 3-1 (d.c.r.) riportando la Ternana in Serie C1 dinnanzi a 14.000 tifosi rossoverdi arrivati al Stadio Dino Manuzzi. Maradona portò fortuna.

Non dimenticherò mai quel pomeriggio di Maggio, davanti a 20.000 persone sugli spalti eravamo a centrocampo, io, Diego (con la sua mano sulla mia spalla) e mio padre accerchiati da fotografi che sapevano dentro di loro che quel momento forse sarebbe stato l’unico della loro vita. Una foto con il numero uno al mondo, Diego.Da tifoso azzurro non credevo ai miei occhi, ero felicissimo e mi tremavano le gambe dall’emozione.

La partita doveva cominciare, cosi Diego mi fece un autografo frettoloso, “solo una M”. Quindi, alla fine della partita vinta dalla Selezione dell’Argentina per 7-2 io e mio padre entrammo negli spogliatoi dell’Argentina, io piangevo e Diego disse a mio padre: Mister perché suo figlio piange? Mio padre rispose: Diego, Andrea vorrebbe il tuo autografo completo; detto fatto: Diego Armando Maradona (10) e mi accarezzò il viso salutandoci.

L’occasione fu buona anche per una foto con Stefano Tacconi. Oggi avere questo ricordo con i due protagonisti del calcio di punizione più famoso al mondo con Diego che diede una lezione di fisica a cielo aperto (Novembre 1985; Napoli-Juventus 1-0) e definita da Tacconi come un’opera d’arte mi fa sentire orgoglioso per la mia passione calcistica e per il forte sentimento sportivo che ho provato per Diego, il quale ha segnato per noi tifosi azzurri momenti indelebili per la storia vincente del nostro amato Napoli in Italia ed in Europa.

Non smetterò mai di ringraziare mio padre, per quel che era un mio sogno da bambino e che porto sempre nel mio cuore: ho visto Maradona!".

ll tabellino di Ternana – Selezione Argentina: 2-7

TERNANA: Tacconi (22’st Renzi, 33’st Cipelli), Catto (1’st Feliziani), Caccialupi (39’pt Picchiante), Simeoni, Cocco, Spinelli M., Eritreo, Nicolai (1’st Caccialupi), Gabriellini, Terzaroli (30’pt Scorsini), Spinelli B. All. Tobia-Castaldo.



SELEZIONE ARGENTINA: Dezotti (1st Burruchaga, 10’st Pumpido), Ruggeri, Maradona L., Maradona H., Brown, Pasculli, Caniggia, Troglio, Burruchaga (1’st Dezotti), Maradona D., Calderon. All. Bilardo



ARBITRO: Agnolin di Bassano del Grappa.



MARCATORI: 8’pt Pasculli (A), 12’pt, 28’pt e 22’st Caniggia (A), 15’ps e 28’st Eritreo (T), 20’pt e 38’pt Maradona D (A), 24’pt Ruggeri (A).