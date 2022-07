Dazn sbarca in Spagna, trasmetterà parte de LaLiga: ecco i prezzi

Per la prima volta, DAZN sbarca in Liga e trasmetterà il massimo campionato spagnolo anche in Spagna.

Per la prima volta, DAZN sbarca in Liga e trasmetterà il massimo campionato spagnolo anche in Spagna. Lo scorso dicembre, l'OTT si è aggiudicato la trasmissione di 175 partite delc campionato spagnolo, cinque a giornata per 35 delle 38 giornate totali, condividendo la trasmissione della Liga con Movistar. L'emittente ha rivelato i prezzi e i pacchetti per i propri abbonati, che al prezzo di 12.99 euro potranno godersi Formula 1, Moto GP, Premier League, Champions Femminile, FA Cup e le coppe sudamericane. Se l'utente vorrà invece godersi solamente le partite di Liga avrà a disposizione il pacchetto DAZN LaLiga, al costo di 18.99 mensili, e infine, se vorrà avere accesso a tutte le opzioni, dunque offerta con il calcio internazionale e La Liga spenderà 19.99 euro mensili.