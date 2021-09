Dazn, trattative avanzate per l’acquisto di BT Sport: l’obiettivo è la Premier

Dazn è pronta a sbarcare nel mercato inglese dei diritti tv. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la piattaforma streaming è infatti in trattative avanzate per acquistare BT Sport. Un accordo tra le due società, si legge, potrebbe essere raggiunto entro poche settimane. L’eventuale accordo e cessione a Dazn di mettere le mani sulla Premier League, oltre che di altri sport di prima fascia nel Regno Unito come rugby e cricket. Non c’è certezza che un accordo verrà raggiunto, spiega tuttavia il Financial Times. Una vendita è complicata da un accordo di licenza incrociata che BT ha con Sky, il che significa che l’emittente satellitare deve approvare l’accordo. Le due società hanno discusso di un possibile cambio di proprietà.