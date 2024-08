Espn stila la Top 50 attuale dei tecnici: Inzaghi 7°, Conte 36°, c'è anche Italiano

ESPN ha stilato la classifica dei migliori allenatori al mondo, tenendo conto di vari criteri: competenza nell'allenamento, stile, gestione delle persone, comunicazione, storia, successi e fattore X, ovvero la capacità di trovare nuove idee. In esame sono stati presi in considerazione solo i tecnici con almeno una stagione completa alla guida di una prima squadra e sono stati esclusi quelli fermi da 2 o più anni come Zinedine Zidane. Non presenti i commissari tecnici.

Tra gli allenatori di Serie A quello meglio piazzato in questa speciale graduatoria è Simone Inzaghi dell'Inter, che si trova al 7° posto: "Dopo l'addio di Conte - si legge -, l'Inter ha agito in modo intelligente e ha reclutato un allenatore che ne condividesse alcuni principi fondamentali. Inzaghi ha progressivamente creato una squadra e altamente strutturata, instillando una mentalità eccezionalmente forte. Ci sono pochi tecnici nel calcio europeo più capaci di dare vita a un undici così ben organizzato".

Al primo posto c'è Pep Guardiola del Manchester City, seguito dal "nostro" Carlo Ancelotti, ora al Real Madrid. Seguono al terzo posto Jurgen Klopp, fermo dopo l'esperienza al Liverpool e Mikel Arteta dell'Arsenal al quarto. Poi Xabi Alonso del Bayer Leverkusen in quinta posizione e Luis Enrique del PSG in sesta.

Per trovare un italiano bisogna poi scendere all'8° posto, dove c'è Gian Piero Gasperini dell'Atalanta. Thiago Motta della Juventus è 11°, Stefano Pioli 19°. Al 28° posto c'è Massimiliano Allegri, 33° Roberto De Zerbi del Marsiglia, solo 36° Antonio Conte del Napoli, preceduto al 35° posto da Maurizio Sarri, ora svincolato. In 38esima piazza c'è Enzo Maresca del Chelsea, poi al 41° posto Vincenzo Italiano del Bologna. È invece 48° Francesco Farioli dell'Ajax. Da menzionare anche il 29° posto di Paulo Fonseca del Milan. Di seguito la classifica completa:

1. Guardiola (Manchester City)

2. Ancelotti (Real Madrid)

3. Klopp (svincolato)

4. Arteta (Arsenal)

5. Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

6. Luis Enrique (PSG)

7. Inzaghi (Inter)

8. Gasperini (Atalanta)

9 Pochettino (svincolato)

10. Valverde (Athletic)

11. Thiago Motta (Juventus)

12. Tuchel (svincolato)

13. Emery (Aston Villa)

14. Simeone (Atletico Madrid)

15. Slot (Liverpool)

16. Amorim (Sporting CP)

17. Mourinho (Fenerbahce)

18. Flick (Barcellona)

19. Pioli (svincolato)

20. Xavi (svincolato)

21. Michel (Girona)

22. Postecoglou (Tottenham)

23. Glasner (Crystal Palace)

24. Schmidt (Benfica)

25. Hoeness (Stoccarda)

26. Lopetegui (West Ham)

27. Rose (Lipsia)

28. Allegri (svincolato)

29. Fonseca (Milan)

30. Iraola (Bornemouth)

31. Alguacil (Real Sociedad)

32. Howe (Newcastle)

33. De Zerbi (Marsiglia)

34. Ten Hag (Manchester United)

35. Sarri (svincolato)

36. Conte (Napoli)

37. Rodgers (Celtic)

38. Maresca (Chelsea)

39. Potter (svincolato)

40. Silva (Fulham)

41. Italiano (Bologna)

42. Kompany (Bayern Monaco)

43. Baraja (Valencia)

44. Roy (Brest)

45. Hutter (Monaco)

46. Terzic (svincolato)

47. Dyche (Everton)

48. Farioli (Ajax)

49. Moyes (svincolato)

50. O'Neil (Wolverhampton)