KKN - Esaminatore Suarez a colloquio con la Procura, non si è avvalso della facoltà di non rispondere

Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli il professor Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori di Suarez, non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla radio. Il docente ha appena terminato il suo interrogatorio alla Procura di Perugia senza avvalersi della facoltà di non rispondere. Logicamente non potrà parlare del colloquio avuto col magistrato Cantone, ma in queste ore si sta confrontando col suo avvocato per decidere se rilasciare un'intervista.