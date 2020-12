KKN - Facci rifiuta di intervenire in diretta con Hugo Maradona: "Non vuole parlare per sensibilità..."

Dopo le clamorose e rumorose dichiarazioni rilasciate ieri sera a Tiki Taka, Filippo Facci è finito nell'occhio del ciclone. In diretta a Kiss Kiss Napoli è intervenuto Hugo Maradona, che ha risposto alla parole del giornalista rilasciate ieri sera in tv. Si è provato, in diretta radiofonica, a far interloquire i due, senza successo. Valter De Maggio ha spiegato che Facci ha preferito evitare l'intervento: "Facci ci dice che lui ha un'opinione, lui per sensibilità in presenza di Hugo non vuole intervenire".