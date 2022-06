Mediaset taglia 'Tiki Taka', al suo posto raddoppia con 'Pressing'

Nella prossima stagione televisiva non ci sarà più spazio per 'Tiki Taka' nei palinsesti Mediaset.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella prossima stagione televisiva non ci sarà più spazio per 'Tiki Taka' nei palinsesti Mediaset. A rivelarlo sono i colleghi di TvBlog. Fondato da Pierluigi Pardo nel 2013, l'ormai ex programma del lunedì di Italia Uno era finito nelle redini di Piero Chiambretti, sempre però con ascolti positivi. L'addio del conduttore torinese ha però, ha portato l'azienda di Cologno Monzese a mandare in soffitta il programma. A prenderne il posto la trasmissione 'Pressing', la quale andrà così in onda due volte alla settimana oltre alla domenica sera.