Rai - Demme, sospiro di sollievo: nulla di grave, non andrà all'ospedale

Tanta paura per Diego Demme nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il centrocampista azzurro è stato costretto ad uscire per una fortissima pallonata. Nel corso della telecrona Rai sono state riportate le condizioni del italo-tedesco che ha ricevuto le cure nell'ambulanza a bordo campo. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Demme non ha perso conoscenza e ha continuato ad assistere al match in panchina con del ghiaccio applicato sullo zigomo.