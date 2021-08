Sky Calcio Club tornerà anche nella stagione 2021/22: c'è la conferma di Piccinini

Il programma “Sky Calcio Club”, in onda su Sky Sport, tornerà anche nella stagione 2021/22. La conferma è arrivata da Sandro Piccinini, che lo scorso anno era presente al Club nelle vesti di opinionista. Durante una lunga intervista rilasciata a tvblog.it il telecronista ha risposto così alla domanda relativa a Sky Calcio Club: “Sì. Io arrivo il 12 settembre, se troviamo l’accordo. A Sky sono stato molto bene e mi hanno chiesto di avere anche per la prossima stagione un ruolo da opinionista. Mi sono preso un po’ di tempo, voglio concentrarmi bene su Amazon almeno fino a fine agosto. Ho tre partite complicate da preparare, tutte con squadre straniere. Dopo il 26 agosto ci risentiremo. Da Sky sono stati comprensivi. Da parte di Sky c’è grande disponibilità a trovare un accordo. Faranno dei programmi anche il sabato e lunedì sera… non siamo entrati nel dettaglio, parleremo più avanti della mia collocazione. Devo ancora rifletterci”.