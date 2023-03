SSC Napoli, giovedì la ripresa degli allenamenti

Lo si legge sul sito ufficiale della SSC Napoli.

Dopo il successo a Torino, il Napoli riprenderà giovedì gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Lo si legge sul sito ufficiale della SSC Napoli.

Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni della Nazionale. Il campionato riprenderà domenica 2 Aprile con Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A.