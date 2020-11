SSC Napoli: "Mercoledì la ripresa degli allenamenti"

Dopo il successo a Bologna, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti al Training Center. Lo scrive il sito ufficiale del club in una breve nota, specicando che "Gli azzurri lavoreranno nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45".