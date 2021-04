SSC Napoli, oggi si torna in campo: inizia la missione Juve

Dopo il successo con il Crotone e la domenica di Pasqua, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti al Training Center. Come ricorda il sito ufficiale del club, dopo la pausa concessa per la Santa Pasqua, gli azzurri tornano a lavoro per preparare il match contro la Juventus, recupero della terza giornata di campionato, in programma mercoledì all'Allianz Stadium alle ore 18.45.