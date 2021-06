Tmw - Mazzarri nel mirino dell'Everton: sondato l'ex azzurro per sostituire Ancelotti

Nuno Espirito Santo continua ad essere il favorito per la panchina dell'Everton e a meno di sorprese, sarà lui la scelta dei Toffees per l'eredità di Ancelotti. Tuttavia, nelle ultime ore in seno alla dirigenza del club di Everton è apparso un piccolo dissenso sul nome del portoghese. Sondato per il ruolo anche Walter Mazzarri, che in Inghilterra ha già guidato il Watford, che al momento però appare lontano dalla vetta nella lista delle preferenze del club inglese.