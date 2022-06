Icardi attacca la Gazzetta: "Io in bilico al PSG? Cagate! Quando facevo 30 gol l'anno..."

A rispondere, direttamente all'autore dell'articolo incriminato tramite una Instagram Stories, ci ha pensato lo stesso attaccante ex Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Panoramic/Image Sport

Il futuro nel PSG e la carriera di Mauro Icardi sono davvero a rischio? A rispondere, direttamente all'autore dell'articolo incriminato tramite una Instagram Stories, ci ha pensato lo stesso attaccante ex Inter, tramite una secca smentita: "Quando facevo 30 gol a stagione c'erano gli stessi argomenti - spiega Icardi - Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così in bilico come si fa capire con le cagate scritte. Mi conoscono abbastanza bene tutti e decido io se restare e mettermi a disposizione".