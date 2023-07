“Il calcio europeo ha perso qualità”, ma CR7 all'Al Nassr ne prende 9 in due gare

Da quando si è trasferito in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo sostiene che "Il calcio europeo ha perso qualità".

Da quando si è trasferito in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo sostiene che "Il calcio europeo ha perso qualità". Poi però l'Al Nassr, sodalizio in cui milita anche Brozovic, gioca due amichevoli, una contro il Real Betis, l'altra contro il Benfica, di certo non due corazzate, e incassa ben nove gol: 5-0 nel match con gli andalusi, 4-1 in quello con i portoghesi. Il calcio arabo è ancora distante da quello europeo.