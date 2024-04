Il calcio italiano è noioso? Le tremende statistiche di Manchester City-Arsenal

Quella tra Manchester City e Arsenal era una gara che portava con sé grosse aspettative e che invece è risultata tremendamente noiosa

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

In un campionato quasi sempre frizzante ed emozionante quale la Premier League, nella giornata di ieri è andato in scena un match piuttosto noioso. Quella tra Manchester City e Arsenal era certamente una partita con un peso specifico importante: le due squadre distanti solo un punto tra loro e rispettivamente a meno tre e meno due punti dalla vetta.

È stato quindi il timore di esporsi a influenzare, probabilmente, una gara che portava con sé grosse aspettative e che invece è risultata tremendamente noiosa. Le statistiche raccontano di uno 0-0 con solo 3 tiri in porta e 1.63 xG (expected goals) in totale. Soprattutto nella prima ora di gioco, si è assistito al Manchester City di Guardiola che colleziona il 74% di possesso palla ma creando occasioni per soli 0.2xG.

L'Arsenal, invalicabile, difendeva con Gabriel Jesus e Saka sulla linea dei difensori accanto ai terzini. Insomma, uno spettacolo che non rende onore al nome della Premier League, ma allo stesso tempo fa riflettere sulle critiche forse fin troppo eccessive ai danni del calcio italiano. La Serie A è sicuramente meno spettacolare talvolta, qualitativamente parlando, ma il match di ieri tra Guardiola e Arteta denota quanto sia il peso di certe sfide a renderle "noiose".