Ndoye-Napoli più vicini! Tmw: pronto rilancio, distanza minima col Bologna

Nelle prossime ore l'offerta per Dan Ndoye può essere alzata dal Napoli. Arrivando vicini alla cifra che il Bologna sta chiedendo, al netto della cessione di Beukema e dalle proposte che stanno arrivando per il colombiano Lucumi. Difficile pensare a una totale rivisitazione della retroguardia, anche se lo svizzero ha informato il Bologna delle intenzioni di giocare ai massimi livelli, cosa che Antonio Conte gli permetterebbe di fare. Quindi con i bonus può arrivare una proposta intorno ai 37 milioni di euro. Il Bologna a quel punto dovrà decidere se accettare oppure continuare sulla propria linea, spedendo la palla più in là. Lo riporta Tmw.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo. Il Bologna chiede tanto ma il Napoli non si arrende e continua a provarci.