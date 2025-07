Quante novità a Dimaro: capienza allargata, un campo in più e palestra nuovissima

vedi letture

È tutto pronto a Dimaro Folgarida per l’inizio del quattordicesimo ritiro del Napoli, che coincide con la conquista del quarto scudetto della storia della società del presidente Aurelio De Laurentiis, il secondo legato alla Val di Sole. E proprio lo scudetto tricolore campeggia in tutti gli angoli della borgata sui tabelloni e le bandiere blu impreziosite dagli slogan #ProudToBeNapoli e #AG4IN.

Ieri Antonio Conte a Castel Volturno ha vissuto il suo primo giorno di scuola citando un post di Kevin De Bruyne dopo i test medici e atletici svolti in questi giorni. Nel suo Napoli in viaggio verso la Val di Sole ci sarà anche il nuovo acquisto Noa Lang acquistato dal Psv Eindhoven, la stessa società olandese dalla quale nel 2013 arrivò Dries Mertens. C’è un altro particolare che lega i due giocatori: Dimaro come luogo dove indossare per la prima volta la maglia azzurra.

Il Napoli ha salutato il centro sportivo di Castel Volturno e nel pomeriggio sposterà il lavoro di campo a Carciato dove troverà un nuovo terreno di gioco di 60x30 metri per il lavoro differenziato, una nuovissima palestra e la tribuna Meledrio da 900 posti che porta a 2.200 posti la capienza complessiva dell’impianto della SKI.IT Arena. Sarà un ritiro all’insegna dell’”Amma fatica” con doppia seduta tutti i giorni, tranne martedì 22 e sabato 26, quando il Napoli disputerà le amichevoli contro l’Arezzo e il Catanzaro. Ma comunque si allenerà al mattino.