Il ciclismo piange la scomparsa di Gigi Mele (papà del giornalista Silver)

Addio a Gigi Mele da Calvi Risorta l’antica Cales. Dolore per il mondo dello sport e del ciclismo

Addio a Gigi Mele da Calvi Risorta l’antica Cales, ciclista professionista nato nel 1937. Dolore per il mondo dello sport. Tante cose sono racchiuse nel libro sulla sua vita vissuta dal figlio Silver, volto noto di Canale 8, spesso opinionista sulle nostre pagine. Gigi è stato uomo di sport, di vita, un esempio per i figli, i nipoti, per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Sempre prodigo di consigli e sorrisi, ironico e saggio, tifoso granata. A lui e a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze dalla redazione di Tuttonapoli.net.