Il Premier Conte: "1 giugno forse la riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri"

Il Premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, si è soffermato sulla data in cui riaprire varie attività economiche come bar e ristoranti e parrucchieri: "Per il 18 maggio si prevede anche uno sfogo al commercio, oltre a musei, mostre e biblioteche ed anche gli allenamenti a squadre a livello sportivo. Il 1 giugno invece è la data in cui vorremmo riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, massaggi, la cura della persone in genere. Un programma differito".